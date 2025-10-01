Kurtulmuş: "PKK ve uzantıları silah bırakmadan yasal süreç başlamaz"

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, PKK'nin Suriye dahil tüm bileşenleri ile silah bıraktığında hukuki aşamaya geçileceğini söyledi.

Hürriyet'in haberine göre TBMM Başkanı Kurtulmuş, süreç komisyonu ile ilgili yaptığı açıklamada PKK'nin Suriye dahil tüm bileşenleri ile silah bıraktığında hukuki aşamaya geçileceğini belirterek, hukuki düzenleme aşamasında en zor kısmın ağır ceza almış kişilerle ilgili olduğunu bildirdi.

Kurtulmuş, karşılıklı atılacak adımlara dikkat çekerek "Meclis bütün yasal düzenlemeleri yapsın, ondan sonra örgüt adım atsın" gibi bir anlayışın olmayacağını ifade etti.

PKK'nin Suriye dahil tüm bileşenleri ile silah bıraktığında hukuki aşamaya geçileceğini dile getiren Kurtulmuş, "İmralı’nın da açıklamasında ifade ettiği gibi Suriye dahil bütün bileşenleriyle terör örgütü mensuplarının bu çağrıya uyduklarını ilan etmeleri şarttır. Bu durumun ülkenin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescili sonrasında ülkemiz, PKK denilen terör örgütünün varlığından resmen kurtulmuş olacak. Dolayısıyla bu aşama sonrasında birtakım yasal düzenlemeler gerekecek. Birbirini tamamlayan, devam eden süreçler bunlar..." dedi.

Yasal düzenlemelerle ilgili bilgi de veren Kurtulmuş, örgütte suça karışmamış olanlarla ilgili yapılacak düzenlemelerin daha kolay olduğunu ancak ağır ceza alanlarla ilgili düzenlemenin daha zor olduğunu kaydetti.

TBMM Başkanı, başka bir dilin resmi dil olarak kabul edilmesinin söz konusu bile olamayacağını, sürecin Türkiye'de başka bir dilin resmileştirilmesi gibi bir hususu içermediğini vurguladı.

Kurtulmuş, Abdullah Öcalan'ın görüşlerinin Halkaların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti ve avukatları aracılığıyla alındığını, Öcalan'ın meclis komisyonuyla bir görüşmesinin gündemde olmadığını söyledi.