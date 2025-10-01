DEM Parti, MHP, Erdoğan ve Kurtulmuş Mecliste görüştü

1 saat önce

Halkaların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis açılışı ve birinci oturumun ardından buluştu.

ANF'de yer alan habere göre DEM Parti, MHP, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Numan Kurtulmuş Meclis açılışının ardından bir araya geldi.

Meclis Başkanlık Divanında yapılan görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Görüşmeye dair detay verilmezken görüşmede Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarının konuşulduğu belirtildi.