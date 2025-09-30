Erbil- 4. Ankawa Kitap Fuarı açıldı

2 saat önce

Erbil'in Ankawa ilçesinde 30 basımevinin katıldığı 4. Kitap Fuarı açıldı.

Süryani Sanat ve Kültür Genel Müdürü Kurdo Remzi, 30 Eylül 2025 Salı günü Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Dördüncü Kitap Fuarı Ankawa ilçesinde açıldı ve yaklaşık 30 basımevi kitaplarını sergileyecek." dedi.

Kürtçe, Arapça ve İngilizce binlerce kitabın sergilendiği fuarda, Süryanice kitaplara yoğun talep olduğunu belirten Kurdo Remzi, "Kitapların çoğu tarih, felsefe, şiir, roman, çocuk öyküleri, çocuk eğitimi ve din konularını içeriyor. Bu, sadece bir kitap fuari değil, aynı zamanda bir şiir, müzik ve şarkı festivalidir. Kimliğimiz (Keldani ve Süryani) hakkında paneller düzenlenecek." diye konuştu.

"Bir hafta süecek olan fuarın her gün 17:00 - 21:00 saatleri arasında ziyaretlerini ağırlayacapını kaydeden Remzi, "Fuara her gün 20 şair katılacak. Ayrıca Süryani yazarlar için birkaç kitap da yayınladık." dedi.

Süyani Kültür ve Sanat Genel Müdürü, ayrıca yarın (1 Ekim Çarşamba günü) sergiye bir orkestra katılacağını sözlerine ekledi.