Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları için gerekli girişimlerde bulunuldu

57 dakika önce

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in el koyduğu teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini, Tel Aviv Büyükelçiliğinin gerekli girişmlerde bulunduğunu duyurdu.

TRT'nin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberinde, uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in el koyduğu teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, vatandaşlarımıza konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın aileleri gelişmeler hakkında bilgilendirilmektedir." denildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği baskında 24 Türk vatandaşını alıkoymasıyla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan (24) Vatandaşımız ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler, 5271 sy. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sy. Türk Ceza Kanunu'nun 12/13. Maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' 'Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması', 'Nitelikli Yağma', 'Mala Zarar Verme' ve 'Eziyet' suçları kapsamında soruşturma başlatılmış olup soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen baskınla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma, uluslararası suçların, bir yabancı tarafından yabancı bir ülkede işlenmesi halinde bile Türk kanunlarının ve Türk yargısının görevli olacağını belirten Türk Ceza Kanunu'nun 13. maddesi gereğince başlatıldı.

Durdurulan filo aktivistleri Avrupa’ya sınır dışı edilecek

İsrail Dışişleri Bakanlığı, donanmanın Gazze’ye gitmekte olan Küresel Sumud Filosu’nun bazı gemilerini durdurmasının ardından, bu gemilerde bulunan tüm aktivistlerin Avrupa’ya sınır dışı edileceğini açıkladı. Bakanlık, yolcuların “sağlıklı ve güvende” olduğunu duyurdu.

Filo yönetimi ise müdahaleyi “silahsız insani yardım gönüllülerine yönelik yasa dışı saldırı” olarak nitelendirdi ve uluslararası topluma güvenlik ve serbest bırakılma çağrısı yaptı.