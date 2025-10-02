MSB: SDG’nin Suriye Hükümetine entegrasyonu hassasiyetle takip edilmektedir

2 saat önce

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye Hükümetine entegrasyonunun dikkatle ve hassasiyetle takip edildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Boğazköy Şehitliği'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelesine, sınırları korumaya, karada, denizde ve havada ülkenin savunma ve güvenliğini sağlamaya "azim ve kararlılıkla" devam ettiğini belirten Aktürk, "Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiş, Suriye Harekat Alanlarında Tel Rıfat ve Menbiç'te imha edilen tünel uzunluğu 642 kilometreye ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Aktürk, hudutların tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Hudutlarda 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 188 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 177 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 735 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 51 bin 876'ya ulaşmıştır. Yine bu hafta içerisinde, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 118 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin soru üzerine kaynaklar, "Terör örgütü SDG'nin Suriye Geçici Hükümetine entegrasyonu ile ilgili hususlar Bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir. Bu minvalde bahse konu hususlara yönelik Bakanlığımızın resmi açıklamalarının dikkate alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir." yanıtını verdi.