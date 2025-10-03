İstanbul Ticaret Odasından bir heyet Erbil'i ziyaret edecek

Erbil Ticaret ve Sanayi Odasından bir heyet, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti

1 saat önce

İstanbul Ticaret Odasından bir heyetin, yeni yılın başında başkent Erbil'i ziyaret edeceği bildirildi.

Erbil Ticaret ve Sanayi Odasından bir heyet Oda Başkanı Geylan Haci Said liderliğinde, 3 Ekim 2025 Cuma günü İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti ve Oda Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından karşılandı.

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası genel merkezinde düzenlenen toplantıda, Erbil ile İstanbul arasındaki ekonomik ilişkiler ve her iki odanın ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi ve artırılmasındaki rolü ele alındı.

Toplantıda ayrıca Erbil'in stratejik konumunun önemi ve ilişkilerin ve ortak projelerin geliştirilmesinin önemi vurgulandı. İstanbul Sanayi Odasından bir heyetin gelecek yılın başında Erbil'i ziyaret etmesi planlanıyor.