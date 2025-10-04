ABD Deniz Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı John Harrison görevden alındı

45 dakika önce

Savaş Bakanı Pete Hegseth'in ABD Donanması Genelkurmay Başkanı John Harrison'ı görevinden aldığı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD Donanması Genelkurmay Başkanı John Harrison'ı görevinden aldı.

Haberlerde, "Bu ani görevden alma, bu hafta Donanma Müsteşarı Hong Cao'nun atanmasının ardından gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

ABD Savaş Bakanlığından yapılan açıklamada, "Harrison ayrılıyor ve artık Donanma Bakanı'nın Genelkurmay Başkanı olarak görev yapmayacak. Bakanlığa yaptığı hizmetlerden dolayı minnettarız." denildi.

Bu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ABD Donanması filosuna Norfolk, Virginia'da bir selamlama töreni düzenleyeceğini" ve "bunun Donanma tarihindeki en büyük kutlama olacağını" duyurmasının ardından geldi.