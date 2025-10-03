Şimşek: Eylül enflasyonunda gıda fiyatları belirleyici oldu

1 saat önce

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatlarının belirleyici olduğunu belirtirken, “Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı.” dedi.

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından eylül ayı enflasyon verilerine yönelik değerlendirmede bulundu.

"Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu.” diyen Bakan Şimşek, şu sözleri sarf etti:

“Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı. Okulların başladığı eylül ayında eğitim grubu ve ilgili diğer kalemler aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulundu. Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız.”