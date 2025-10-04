DEM Parti ile görüşen Öcalan: Sürecin gelişmesi siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı

2 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti ile görüşme gerçekleştiren PKK lideri Abdullah Öcalan, “Sürecin gelişmesinin siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı olduğu cümlemizin arkasındayız.” dedi.

DEM Parti heyeti, 3 Ekim 2025 Cuma günü İmralı Cezaevi'nde Abdullah Öcalan ile bir araya gelmişti.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan heyetin Öcalan ile görüşmesi üç buçuk saat sürmüştü.

DEM Parti'den görüşmeye dair yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“3 Ekim 2025 tarihinde İmralı Cezaevi’nde Sayın Abdullah Öcalan ile üç buçuk saate yakın süren bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Öcalan her zamanki gibi son derece moralli, sağlıklı ve özgüvenliydi.

Bir yıl önce başlayan Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile ülkemizde çatışmasızlığın hüküm sürdüğünü ve büyük tehlikelerin önüne geçildiğini, bunda rol oynayan herkesin büyük ve onurlu bir emeğin sahibi olduğunu belirtmiştir."

Öcalan'ın sözlerine yer verilen açıklamanın devamı şöyle:

"Sayın Öcalan, “Uygarlığın üç yüzyıl yıkıcı çatışmalardan ve dünya savaşlarındaki korkunç kayıplardan sonra geliştirdiği önemli çözüm modellerinden biri müzakereci demokrasidir. Bunun özünü oluşturan yöntem ve mekanizmalar, Türkiye’nin içeride ve dışarıda yaşadığı pek çok sorunun çözümü için esas alınmalıdır” diyerek, demokratik müzakerenin siyasi ve toplumsal tüm ilişkilere hakim kılınmasını önermiştir. 27 Şubat açıklamasında belirttiğimiz, sürecin gelişmesinin siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı olduğu cümlemizin arkasındayız” diyen Sayın Öcalan, gelinen aşamada hukuksal gerekliliklerin doğru ve bütüncül bir bakış açısıyla tespit edilerek hayata geçirilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulamıştır."

Açıklamada, ayrıca Öcalan'ın, son olarak Cumhuriyetin yeni yüzyılının barış ve demokrasi hukuku üzerine kurulması gerektiğini ifade ettiği belirtildi.