K24 muhabiri: Trump’ın çağrısına rağmen İsrail Gazze’yi bombalamayı sürdürüyor

3 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e Gazze'ye yönelik bombalamaları derhal durdurma çağrısına rağmen ordu, bölgeye yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.

Kurdistan24'ün Gazze'deki muhabiri Bahaa Tubasi'nin bugün (4 Ekim 2025 Cumartesi günü aktardığına göre Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın önerisine kısmen kabul etmesinin ardından Gazze'nin farklı bölgelerindeki onlarca vatandaş kutlama yapmak için çadırlarından çıktı, ancak dakikalar sonra İsrail savaş uçakları bölgeyi bombalamaya devam etti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hamas'ın son açıklamasına dayanarak, kalıcı bir barışa hazır olduklarını düşünüyorum. İsrail, rehineleri güvenli ve hızlı bir şekilde kurtarabilmemiz için Gazze'yi bombalamayı derhal durdurmalı!" dedi.

K24 muhabiri Tubasi'nin aktardığı bilgiye göre sabah saatlerinden bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında onlarca sivil hayatını kaybetti ve yaralandı. Bu gelişme, ABD Başkanı Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bölgedeki tüm askeri faaliyetleri durdurması çağrısının ardından geldi.

Ne olmuştu?

Hamas'tan Trump’ın Gazze teklifindeki esir değişimine ilişkin yanıt

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze teklifindeki esir değişimine olumlu yanıt verirken diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini duyurmuştu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın teklifini sorumlu bir şekilde değerlendirildiği belirtilmişti.

İsrail saldırılarının sona erdirilmesi ve Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesinin sağlanması amacıyla saha koşullarının sağlanması durumunda tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul ettiğini duyuran Hamas, bu bağlamda ayrıntılar için arabulucularla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğunu bildirmişti.

Hamas, Gazze Şeridi'nin yönetimini Filistin ulusal konsensüsü, Arap ve İslam ülkelerinin desteğine dayalı olarak bağımsız Filistinli bir organa devretme konusunda mutabakatını yinelemişti.

Gazze'nin geleceği konusunun uluslararası hukuk ve kararlar temelinde ele alınması gerektiğini belirten Hamas, Filistin ulusal konsensüsü içinde Hamas'ın da katılımıyla tartışılacağını kaydetmişti.

İsrail'den Gazze Şehri’ni işgal operasyonunu durdurma talimatı

Öte yandan Hamas'ın açıklamasının ardından İsrail yönetiminin orduya Gazze Şehri’ni işgal operasyonunu durdurma talimatı verdiği duyuruldu. İsrail ordu radyosu, ordunun askeri faaliyetleri minimumda tutacağını ve sadece savunma odaklı hareket edeceğini bildirmişti.

İsrail ordu radyosu muhabiri Doron Kadosh sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bunun anlamı: Gazze şehrini işgal operasyonu şimdilik durduruldu." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada ise, üst düzey ordu komutanlarının son gelişmeleri ele almak üzere bir değerlendirme toplantısı yaptığı belirtilerek, "İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, siyasi liderliğin talimatına uygun olarak, orduya rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik Trump Planı’nın ilk aşamasının uygulanması için hazırlık yapma talimatını verdi." denildi.Buna rağmen söz konusu hazırlığın ne olduğuna dair detaylı bilgi verilmedi. Açıklamada ayrıca İsrail askerlerinin güvenliğinin en büyük öncelik olduğu belirtilerek, "İsrail Savunma Kuvvetleri’nin tüm askeri yetenekleri, kuvvetlerimizin savunması amacıyla Güney Komutanlığı’na tahsis edilecektir." sözleri kullanılmıştı.