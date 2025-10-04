Erbil'de benzin istasyonunda yangın

1 saat önce

Erbil'in Fermanberan Mahallesi'ndeki bir benzin istasyonunda henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kurdistan24 muhabiri Ahmed Abdulsamad'ın aktardığına göre sivil savunma ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi, ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangın kontrol altına aldı.

İlk bilirlemelere göre akaryakıt istasyonu çalışanları olaydan etkilenmedi, ancak birkaç kişi hafif yaralandı.

K24 muhabiri, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

Olaya tanıklık eden bir vatandaş, yangından kaynaklanan büyük bir patlama sesiyle uyandığını belirterek, "Evimiz olay yerinden bir kilometreden fazla uzaklıkta, buna rağmen, mahallemizdeki birçok evin camları kırılmıştı." dedi.

Sivil Savunmanın olay ve nedenleri hakkında daha fazla ayrıntıyı önümüzdeki saatlerde bir basın toplantısında kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.