İran, Mossad ajanı olmakla suçladığı 6 kişiyi idam etti

3 saat önce

İran, İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk suçundan idama mahkum ettiği 6 kişinin cezasını infaz ettiğini bildirildi.

İran Yargısı tarafından yapılan açıklamada, "Tüm yasal prosedürlerin tamamlanması ve Yüksek Mahkemenin onayının ardından, güvenliği tehdidi ve bombalama eylemiyle suçlanan altı ayrılıkçı teröristin idam cezası bu sabah infaz edildi." ifadeleri kullanıldı.

Yargı, "Şebeke, Allanazar Safari, Muhammed Rıza Rafi Nasab, Ali Salih Mecid ve Yunus Bahr da dahil olmak üzere iç güvenlik güçleri ve güvenlik görevlilerinin öldürülmesinde doğrudan rol oynadı." dedi.

Açıklamada, "Şüpheliler, patlayıcı madde üretip yerleştirmek, Hürremşehr'de bir benzin istasyonunu havaya uçurmak, bankalara silahlı saldırılar düzenlemek, bir askeri üsse el bombası atmak ve camilere ateş açmak gibi sabotaj eylemlerini planladıklarını ve gerçekleştirdiklerini itiraf etti." denildi.

Söz konusu şebekenin, "terör eylemlerinde kilit rol oynamanın yanı sıra, İsrail ile temas halindeydi ve yabancı güçlerden destek alıdığı" belirtildi.