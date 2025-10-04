Irak Petrol Bakanı: Kürdistan Bölgesi'nden 1 milyon varilden fazla petrol alındı

35 dakika önce

Irak Petrol Bakanı Hayan Abdulgani, federal hükümetin şimdiye kadar Kürdistan Bölgesi'nden bir milyon varilden fazla petrol aldığını belirtti.

INA’ya açıklamada bulunan Bakan Abdulgani, iki yıldan fazla süredir askıya alınan Kürdistan petrolünün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatının birkaç gün önce yeniden başladığını hatırlattı.

Bakan Abdulgani, “Kürdistan Bölgesi'nde üretilen petrol ilk kez federal hükümet tarafından teslim alındı ​​ve dünya pazarlarına ihraç edilme süreci denetlendi.” dedi.

"Şu ana kadar aldığımız petrol miktarı bir milyon varilin üzerine çıktı." diyen Iraklı Bakan, 650 bin varil petrol taşıyan ilk tankerin Ceyhan Limanı'na yanaştığını aktardı.

Bakan Abdulgani, “Bu, federal hükümet ve Kürdistan Bölgesi Hükümetinin petrol ihracatının yeniden başlatılması sürecini hızlandırmak ve genel devlet bütçesine gerekli geliri sağlamak için attığı önemli bir adımdır.” değerlendirmesinde bulundu.

İki buçuk yıldan uzun sürepetrol ihracatının askıya alınmasının ardından, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 06:50 itibarıyla Fişhabur petrol sahasından Ceyhan Limanı’na ham petrol ihracatı yeniden başladı. Liman üzerinden günlük 190 bin varil Kürdistan ham petrolü pazarlanıyor.

Paris Tahkim Mahkemesi kararına göre Kürdistan Bölgesi’ndeki petrol sahalarından ham petrol ihracatı 25 Mart 2023'te durdurulmuştu. Ancak, Petrol Bakanlığı ile Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında 30 ay süren müzakerelerin ardından, petrol yatırım şirketleriyle Kürdistan ham petrolünün ihracatının yeniden başlatılması konusunda üçlü bir anlaşmaya varıldı.

Anlaşmaya göre Kürdistan Bölgesi'nde günlük yaklaşık 240 bin varil ham petrol üretilecek, ancak bunun 190 bin varili ihraç edilerek SOMO aracılığıyla satılacak, 50 bin varili ise iç ihtiyaçlar için kullanılacak.