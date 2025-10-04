Kayseri'de eski 4 yerleşim yeri ortaya çıktı

2 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesindeki Gümüşören Barajında su seviyesinin azalması sonucu daha önce sular altında kalan 4 yerleşim yeri gün yüzüne çıktı.

Sulama amacıyla 2015'te hizmete açılan baraj, Develi ovasındaki 57 bin hektarlık tarım alanının su ihtiyacını karşılıyor.

Son yıllarda aşırı kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle barajın yüzde 27 doluluğa kadar gerilemesi sonucu daha önce baraj suları altında kalan eski Yenice ve Çukuryurt köyleri ile Beşkardeşler ve Menengi mezraları tekrar gün yüzüne çıktı.

Bölge halkı, yıllar sonra ortaya çıkan eski yerleşim yerlerindeki okulları, evleri ve camileri yeniden görme fırsatı bulsa da suların çekilmesi sebebiyle kuraklık endişesi yaşıyor.

Gümüşören Barajı ve HES İşletme Müdürü Cemalettin Yıldız, barajdaki doluluk oranının ilk defa bu kadar düştüğünü söyledi.

Yıldız, doluluk oranının düşmesiyle eski yerleşim yerlerinin tekrar ortaya çıktığını anlatarak, "Daha önce de resimleri var. İşte caminin minareleri gözüküyor ama temellerini hiç görmemiştik. Bu sefer bunları da gördük. Dediğim gibi şimdiye kadar bu seviyelere hiç düşmemişti. Beşkardeşler, Menengi, Çukuryurt ve Yenice ortaya çıktı." dedi.