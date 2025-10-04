Erbil'deki yangında 11 kişi yaralandı

53 dakika önce

Erbil Sağlık Müdürlüğü, Fermanberan Mahallesi’ndeki benzin istasyonunda çıkan yangın ve ardından meydana gelen patlamada, 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

Erbil'in Fermanberan Mahallesi'ndeki bir benzin istasyonunda 4 Ekim 2025 Cumartesi günü (bugün) büyük bir yangın çıktı, ardından patlama yaşandı.

Müdürlükten bir kaynağın Kurdistan24’e aktardığı bilgilere göre olayda 11 kişi yaralandı, bunlardan 5’i hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaşları 21 ila 45 arasında olan 6 yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü sözcüsü Teğmen Şaxawan Said, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu yangının, 11 sivil savunma ekibinin katılımıyla 35 dakikada kontrol altına alındığını söyledi.

Akaryakıt istasyonunda benzin, LPG ve jeneratör bulunduğunu belirten Said, “Kazanın başlıca nedeni benzinin boşaltılma şekliydi. İncelemenin ardından daha detaylı açıklama yapacağız ancak kazanın benzin boşaltılırken meydana geldiğinden yüzde 100 şüpheleniyoruz, çünkü yakıt jeneratöre yakındı ve LPG gazı yangına sebep olmuş olabilir.” dedi.