Süleymaniye'de 7. Uluslararası Kitap Fuarı düzenleniyor

1 saat önce

Süleymaniye'de düzenlenen 7'nci Uluslararası Kitap Fuarı, kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Yedinci Uluslararası Kitap Fuarı, dün (3 Ekim 2025 Cuma günü) açıldı ve 13 Ekim'e kadar devam etmesi planlanıyor.

10 gün boyunca 10:00-20:00 saatleri arasında okuyucu ve ziyaretçileri ağırlayan fuara yüzde 70'i uluslararası, yüzde 30'u yerli olmak üzere 250'den fazla yayınevi katılmaktadır.

Binlerce farklı başlığa ev sahipliği yapan fuarda, 16'dan fazla ülkeden kitap ve basılı eserler sergilenecek.

Fuara katılan vatandaşlardan biri, fuarın önceki yıllara göre daha az ziyaret edildiğini, önümüzdeki günlerde ziyaretçi sayısının artması beklendiğini söyledi.

Sergi kapsamında her gün farklı kültürel etkinlikler ve paneller düzenlenmektedir.