Erdoğan: Kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, “Hamas, daha önce defalarca yaptığı gibi barışa hazır olduğunu gösterdi. Böylece bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı." dedi.

Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Törenine katılan Recep Tayyip Erdoğan, burada gerçekleştirdiği konuşmada, Gazze'de iki yıldır devam eden soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisinde olduklarını söyledi.

İnsani yardımdan diplomatik temaslara her alanda imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Amacımız Gazzeli kardeşlerimizi bir an önce huzura, barışa ve güvenliğe kavuşturmaktır. Geçen hafta hem New York'ta hem de Washington'da bu yönde temaslarda bulunduk. İnsani felakete dikkat çektik. Mazlumların sesi olduk. Birleşmiş Milletlerde Gazzeli çocukların yaşadığı acıları fotoğraflarla tüm dünyanın gündemine taşıdık." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'la da bu meseleyi detaylıca konuştuklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Barış için atılması gereken adımları değerlendirdik. Ardından MİT Başkanımızı Katar'a, Dışişleri Bakanımızı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderdim. Dün akşam Sayın Trump'la olan telefon görüşmemizin en önemli gündemi yine Gazze'ydi. Gazze'ye barışı ve istikrarı getirmekti. Hamas'ın Sayın Trump'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz. Hamas, daha önce defalarca yaptığı gibi barışa hazır olduğunu gösterdi. Böylece bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı."

İsrail'in saldırılarını derhal durdurmasının bu bakımdan çok önemli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, filizlenen barış umutlarının solmasına müsaade edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Tüm taraflar sorumluluk duygusuyla hareket ederse akan kanı dindirmenin ve barışı tesis etmenin mümkün olduğunun altını çizen Erdoğan, "Tek bir masumun daha ölmemesi ve Gazzeli yavruların yüzünün gülmesi için ne yapılması gerekiyorsa Türkiye olarak bunu yapmaya devam edeceğiz." dedi.