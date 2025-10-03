Genel

Kütahya'da deprem!

türkiye Deprem AFAD Kütahya

Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Depreme ilişkin detaylar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde paylaşıldı.

Paylaşılan bilgilere göre merkez üssü Simav ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 
Kurdistan24 ,
Fly Erbil Advertisment