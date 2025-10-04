Gazze görüşmeleri Kahire’de başlıyor

2 saat önce

İsrail’in en çok izlenen televizyon kanallarından Kanal 12’ye göre Gazze’deki çatışmanın çözümüne ilişkin müzakereler İsrail ve ABD heyetlerinin katılımıyla yarın Mısır’da başlayacak.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’un, Mısır’a doğru yola çıktığı belirtildi. ABD adına müzakerelere, Trump’ın Gazze için çözüm planını hazırlayan isimlerden biri olan damadı Jared Kushner’ın da katılması bekleniyor.

İsrail heyetine ise Başbakan Binyamin Netanyahu’nun güvendiği isimlerden, Stratejik Planlama Bakanı Ron Dermer’in başkanlık etmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath televizyonunun ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde ise Hamas heyetinin bu akşam Trump’ın önerisi doğrultusunda ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin müzakereler için Kahire’ye gideceği vurgulandı.

Hamas'ın yanıtı

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze teklifindeki esir değişimine olumlu yanıt verirken diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini duyurdu.

İsrail saldırılarının sona erdirilmesi ve Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesinin sağlanması amacıyla saha koşullarının sağlanması durumunda tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul ettiğini duyuran Hamas, bu bağlamda ayrıntılar için arabulucularla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Hamas, Gazze Şeridi'nin yönetimini Filistin ulusal konsensüsü, Arap ve İslam ülkelerinin desteğine dayalı olarak bağımsız Filistinli bir organa devretme konusunda mutabakatını yineledi.

Gazze'nin geleceği konusunun uluslararası hukuk ve kararlar temelinde ele alınması gerektiğini belirten Hamas, Filistin ulusal konsensüsü içinde Hamas'ın da katılımıyla tartışılacağını kaydetti.

İsrail'den Gazze Şehri’ni işgal operasyonunu durdurma talimatı

Öte yandan Hamas'ın açıklamasının ardından İsrail yönetiminin orduya Gazze Şehri’ni işgal operasyonunu durdurma talimatı verdiği duyuruldu.

İsrail ordu radyosu, ordunun askeri faaliyetleri minimumda tutacağını ve sadece savunma odaklı hareket edeceğini bildirdi.

Radyo muhabiri Doron Kadosh sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bunun anlamı: Gazze şehrini işgal operasyonu şimdilik durduruldu." ifadesini kullandı.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada ise üst düzey ordu komutanlarının son gelişmeleri ele almak üzere bir değerlendirme toplantısı yaptığı belirtilerek, "İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, siyasi liderliğin talimatına uygun olarak, orduya rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik Trump Planı’nın ilk aşamasının uygulanması için hazırlık yapma talimatını verdi." denildi. Buna rağmen söz konusu hazırlığın ne olduğuna dair detaylı bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca İsrail askerlerinin güvenliğinin en büyük öncelik olduğu belirtilerek, "İsrail Savunma Kuvvetleri’nin tüm askeri yetenekleri, kuvvetlerimizin savunması amacıyla Güney Komutanlığı’na tahsis edilecektir." sözleri kullanıldı.