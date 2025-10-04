İsrail’in alıkoyduğu 36’sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayarak alıkonulan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan 137 aktivist, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul’a getirildi.
İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk toplamda 137 kişinin Türkiye'ye getirilmesi için İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanına gönderilen THY uçağı İstanbul’a ulaştı.
İstanbul Havalimanına ulaşan uçaktaki aktivistlerin, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığında sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.
Aktivistler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından uluslararası sularda Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülecek.