Çin alarmda: Matmo tayfunu yaklaşıyor

1 saat önce

Çin'de ülkenin güney ve güneybatı kesimlerini etkilemesi beklenen Matmo tayfununun yol açabileceği olası seller ve afet durumu nedeniyle alarmda.

Xinhua'nın haberine göre Çin Su Kaynakları Bakanlığı, Guangdong, Haynan ve Yünnan eyaletleri ile Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde 4. seviye sel kontrol uyarısı yayımladı.

Tayfunun yol açacağı yoğun yağmurun nehirlerdeki su seviyesini tehlikeli şekilde yükseltebileceği uyarısında bulunuldu.

Yerel su muhafaza otoritelerinden, olası sellere karşı tayfunun ilerleyiş güzergahını ve yağış miktarındaki değişimleri yakından izlemelerini ve kamuyu zamanında bilgilendirmelerini isteyen Bakanlık, otoritelerin, barajların ve su bentlerinin takibi ve korunmasının yanı sıra dağ akıntılarına, nehir taşmalarına, kentlerde su ve kanalizasyon sistemlerinin doluluğuna dikkat göstermesi gerektiğine işaret etti.

Ulusal Meteoroloji Merkezi, Matmo tayfununun yarın sabahtan itibaren Çin kıyılarında etkili olmasının beklendiğini duyururken, ülkenin önde gelen turizm beldesi Haynan Adası'nda tedbirler alındı.

Öte yandan, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaleti ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde de tayfunun yol açabileceği sel ve toprak kayması tehlikesi nedeniyle afet acil durum seviyesi yükseltildi.

Adı, Guam yerlilerinin Chamorro dilinde "ağır yağmur" anlamına gelen Matmo tayfunu, Pasifik'te 2025 tayfun sezonunun 21. şiddetli fırtınası olarak kayda geçti.

Saatteki hızı 120 kilometreyi bulan tayfunun, ilerleyen günlerde Çin'in güney kıyılarından kuzeybatıya doğru hareket ederek Guangşi Cuang Özerk Bölgesi ve Yünnan eyaletinde etkili olması bekleniyor.