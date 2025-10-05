Politika

Başbakan Barzani'den Dünya Öğretmenler Günü mesajı

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle paylaştığı mesajında, "Kürdistan'ın sevgili öğretmenlerinin Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun." dedi.

Başbakan Barzani, 5 Ekim 2025 Pazar günü sosyal medya platformu X hesabından Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj paylaştı.

Kürdistan'ın tüm öğretmenlerinin Dünya Öğretmenler Günü'nü kutlayan Mesrur Barzani mesajında, "Kutsal görevlerini sürdürüp nesillerimizi eğittikleri için onlara teşekkürü borç bilirim." ifadesini kullandı.

 
