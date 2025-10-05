Başbakan Barzani'den Dünya Öğretmenler Günü mesajı
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle paylaştığı mesajında, "Kürdistan'ın sevgili öğretmenlerinin Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun." dedi.
Başbakan Barzani, 5 Ekim 2025 Pazar günü sosyal medya platformu X hesabından Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj paylaştı.
Kürdistan'ın tüm öğretmenlerinin Dünya Öğretmenler Günü'nü kutlayan Mesrur Barzani mesajında, "Kutsal görevlerini sürdürüp nesillerimizi eğittikleri için onlara teşekkürü borç bilirim." ifadesini kullandı.
ڕۆژی جیهانیی مامۆستایان لە مامۆستایانی خوشەویستی کوردستان پیرۆز بێت.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) October 5, 2025
سوپاسیان دەکەم بۆ درێژەدان بە ئەرکە پیرۆزەکەیان و پێگەیاندنی نەوەکانمان. pic.twitter.com/STEekdQYTY