Reber Ahmed: Göç meselesini ele almak küresel bir sorumluluktur

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed, göçün küresel bir sorumluluk olduğunu ve radikal bir çözüme ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanı Reber Ahmed, 5 Ekim Pazar günü Erbil'de düzenlenen Kürdistan Bölgesi Göç Sözleşmesi Forumu'na katıldı.

Burada konuşma yapan Bakan Ahmed, göçün sadece bölgesel ve ulusal bir sorun değil, aynı zamanda küresel bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, sorunun çözümü için Kürdistan Bölgesel Hükümeti ile federal hükümet arasında kapsamlı yaklaşımı ve ortak bir anlayış gerektiğini kaydetti.

Irak'ta devrik rejimin, özgürlük mücadelesi nedeniyle Kürt halkını yerinden ettiğini ülkelerini terk etmeye zorladığını belirten Reber Ahmed, "2003 yılında Baas rejiminin devrilmesinin ve Kürdistan Bölgesi'ndeki ekonomik durumun iyileşmesinin ardından tersine bir göç dalgası başladı ve binlerce aile ve mezun memleketine geri döndü." dedi.

Reber Ahmed, dokuzuncu kabinenin istihdam yaratma ve göçü azaltma yönündeki çabalarına dikkat çekerek, ""Vatandaşımızı tüm hükümet proje ve faaliyetlerinin merkezine koymak için ciddi çaba sarf ettik. Sadece tarım sektörü ve "Benim Hesabım" ve hizmetlerin dijitalleştirilmesi gibi projelerle binlerce istihdam imkanı yaratıldı." sözlerini kullandı.

İçişleri Bakanı, uluslararası toplumu ve dost ülkeleri, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin hizmetleri geliştirme, bölgede barışı sağlama ve anayasal varlığını koruma çabalarına daha fazla destek vermeye çağırdı.

Kürdistan gençlerine kaçak göç yoluna düşmemeleri çağrısında bulunan Ahmed, "Bu yolda birçok tehlike var. Göç etmek yerine, yeteneklerinizi geliştirin ve Kürdistan'ın kalkınmasına katılım sağlayın." dedi.