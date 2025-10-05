Sirwa Resul: Kürdistan Bölgesi Hükümeti düzenli göç ilkelerine bağlıdır

48 dakika önce

Ortak Kriz Komiteleri Koordinasyon Merkezi Genel Müdürü Sirwa Resul, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin düzenli göç ilkelerine bağlı olduğunu vurguladı.

Sirwa Resul, 5 Ekim Pazar günü Erbil'de düzenlenen Kürdistan Bölgesi Göç Sözleşmesi Forumu'na katıldı.

Burada konuşma yapan Sirwa Resul, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin göç yönetimi alanında attığı adımlarına ve elde ettiği başarılarına değindi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin düzenli göç ilkelerine bağlı olduğunu vurgulayan Sirwa Resul, "Bu durum, güçlendirilmiş bir göç yönetişim stratejisi ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine yol açmıştır. Örneğin, Uluslararası Göç Örgütü, 8 Mayıs 2025'te göç yönetişim kriterlerini kabul etti." dedi.

İçişleri Bakanlığının son yıllarda uluslararası sistemleri ve projeleri takibinde başarılar elde ettiğini belirten Resul, "Kürdistan Bölgesi'nin deneyimleri uluslararası düzeyde paylaşıp, bölgenin bu alandaki rolü daha da belirginleşti." ifadesini kullandı.