İran para biriminde değişikliğe gidildi

3 saat önce

İran Meclisinde, ulusal para biriminden dört sıfırın kaldırılmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.

İran resmi haber ajansına göre İran Meclisinde ulusal para biriminden dört sıfırın kaldırılmasını öngören ve "Riyal" ile alt birimi "Kıran"ın kullanılmasını düzenleyen yasa tasarısı kabul edildi.

Meclisin olağan toplantısında Anayasayı Koruyucular Konseyinin söz konusu tasarıya yönelik itirazları ele alındığı belirtilirken, oylamada 263 milletvekilinden 144’ünün "evet", 108’inin "hayır" ve 3’ünün "çekimser" oy kullandığı aktarıldı.

Ulusal para biriminin "riyal" olarak belirlendiği yasa uyarınca, mevcut 10 bin riyal yeni para birimi ile 1 riyale eşit olacak. Riyalin alt birimi ise kıran (kuruş) olarak belirlendi.

Yeni riyale geçiş döneminin en fazla 3 yıl sürmesi bekleniyor. Bu süreçte eski banknot ve madeni paraların toplatılması planlanıyor.

İran’da uzun süredir gündemde olan para biriminden sıfırların atılması uygulamasıyla, hesap ve işlemlerin kolaylaştırılması hedefleniyor.