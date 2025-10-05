ABD'de silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

2 saat önce

ABD'nin Alabama eyaletinde kulüplerinin olduğu bölgede çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Yetkililer, Alabama eyaletine bağlı Montgomery bölgesinde gece kalabalık bir bölgede silahlı grupların karşılıklı ateş açtığını bildirdi.

Çatışmada 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, 3'ü ağır, 12 kişinin yaralandığını belirtti.

Yetkililer, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli olabileceği değerlendirilen kişilerle görüşmeler yapıldığını, ancak henüz kimsenin gözaltına alınmadığını kaydetti.