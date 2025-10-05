Başbakan: Kürt diasporası, Kürt meselesinin tanıtılmasında önemli rol oynayabilir

9 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Avrupa’da yaşayan Kürt diasporasının, Kürt meselesinin ve Kürt halkının meşru haklarının daha fazla tanıtılmasında önemli rol oynayabileceğini belirtti.

Başbakan Mesrur Barzani, 5 Ekim 2025 Pazar günü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa’da yaşayan Kürt diasporasının Kürt davasının dünyaya tanıtılmasında oynayabileceği role değindi.

Mesrur Barzani, “Avrupa'da yaşayan Kürt diasporası, Kürt meselesinin ve Kürt halkının meşru haklarının daha da tanıtılmasında önemli rol oynayabilir.” dedi.

Paylaşımında Başbakan, Avrupa'da yaşayan Kürt diasporasının kültürlerini ve ulusal kimliklerini koruyarak Kürdistan ile iletişim köprüsü olmaları temennisinde bulundu.

Başbakan Barzani, 5 Ekim 2025 Pazar günü, Avrupa'da yaşayan Kürt diasporasından 100 Kürt genci ve çok sayıda yabancı gencin yer aldığı bir heyeti kabul etti.

Kabulde Başbakan, Kürt gençlerine kültürlerini, dillerini ve ulusal kimliklerini korumalarını ve Kürdistan ile diğer taraflar arasında iletişim köprüsü olmalarını istedi.

Başbakan ayrıca gençlerin yaşadıkları toplumlarda iyi, güzel ve başarılı örnekler olmaları, yurt dışında var olan fırsatlardan yararlanarak kendilerini eğitmeleri ve becerilerini geliştirmelerinin önemine vurgu yaptı.

Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi'nde güçlü bir ekonomik altyapının inşası amacıyla Kürdistan Bölgesi Hükümetinin tüm sektörlerde gerçekleştirdiği reformlara değindi.