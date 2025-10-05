ABD Dışişleri Bakanı: Gazze'de ateşkes için müzakereler devam ediyor

2 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze'de ateşkes için müzakerelerin devam ettiğini belirterek, bölge için bir yönetim kadrosu belirlemenin "biraz zaman alacağını" söyledi.

ABD'li haber kanalı NBC'ye konuşan Rubio, Gazze'de ateşkes için müzakerelerin devam ettiğini ancak bunun "henüz savaşın sonu olmadığını" dile getirdi.

İsrail dahil herkesin süreç ilerledikçe Gazze'nin, "Hamas'ın yer almadığı Filistinli teknokrat grup tarafından" uluslararası bir konsorsiyumun desteği ve rehberliğiyle yönetilmesi konusunda "hemfikir" olduğunu savunan Rubio, Gazze'yi yönetecek bir grup kurmanın "biraz zaman" alacağını ifade etti.

"Gazze'de üç günde Hamas olmayan bir yönetim yapısı kuramazsınız." diyen Rubio, esirlerin ise "mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını istediklerini" kaydetti.

Dışişleri Bakanı Rubio, "İsrail'e, 'Tamam, sarı çizgidesiniz, şimdi bunun ötesindeki her şeyi teslim etmeniz gerekiyor' dediğimizde, teslim edecek birine ihtiyacınız var. Yani, gerçekçi olalım. Gazze'de 72 saat içinde yeni bir yönetim yapısı kuramazsınız." diye konuştu.

Hamas 3 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.