Başkan Barzani'den diasporadaki gençlere: Eğitime ve kişisel gelişime önem verin

40 dakika önce

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan diasporasından çok sayıda Kürt genci ile buluşmasında onlardan eğitime ve kişisel gelişime önem vermelerini istedi.

Barzani’nin Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başkan Barzani, 5 Ekim 2025 Pazar günü, aralarında Avrupa ülkelerinden 12 gencin de bulunduğu, diasporadaki Kürdistanlı 110 genci Selahaddin’de kabul etti.

Toplantının başında Kürt Diaspora Konfederasyonu Başkanı İsmail Kamil, Başkan Barzani'ye, diasporadaki Kürtleri ulusal kimliklerini korumak için ulusal bir çatı altında bir araya getirme çabalarını desteklediği için teşekkür etti.

Kürdistan Diaspora Gençlik Federasyonu Başkanı Yad Amin de Başkan Barzani'ye verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sunarak, federasyonun kuruluşu ve bu gezinin organizasyonu hakkında konuştu.

Yad Amin, düzenledikleri programın yakın ve uzun vadeli hedeflerini anlattı.

Görüşmede Başkan Barzani ise Kürt diasporasının kültür, dil ve milli kimliğini korumak ve Kürdistan'ın meşru davasına destek olmak amacıyla Kürtlerin ulusal bir çatı altında toplanmasının önemine vurgu yaptı.

Yurt dışındaki Kürt gençlerinin Avrupa kurum ve kuruluşlarında yer sahibi olmaları, eğitim ve kişisel gelişime önem vermeleri gerektiğinin altını çizen Başbakan, diaspora ile Kürdistan Bölgesi arasında güçlü bir köprü olmalarının ve Kürdistan için diplomatik, siyasi ve kültürel alanlarda güçlü bir lobi oluşturmalarının önemine işaret etti.

Kürdistan'ın diğer parçalarındaki duruma da değinen Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin, Kürdistan'ın diğer bölgelerindeki meşru Kürdistan davasının barışçıl çözümüne desteğini yineledi.