OPEC+ gelecek ay petrol üretimini artıracak

1 saat önce

Suudi Arabistan ve Rusya, OPEC+ üyesi diğer altı ülkeyle yaptıkları toplantının ardından bu yılın son aylarında üretimi günlük 137 bin varil artırma konusunda anlaştı.

AFP'nin haberine göre OPEC+ üyelerinin toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi ve ardından ortak bir açıklama yayımlandı.

Rystad Energy analistlerinden Jorge Leon ajansa verdiği demeçte, kuruluşun piyasadaki gerginliği fark ettikten sonra, günlük 500 bin varillik bir artış durumunda, arz ve talebin yanı sıra dünya piyasasındaki petrol fiyatlarını da dikkatle değerlendirdiğini söyledi.

Jorge Leon, kuruluşun doğru yönde çalıştığını ve piyasa durumunu dikkate alarak arz-talep çerçevesinde hisse senedi ve petrol fiyatlarıyla sakin bir şekilde başa çıkabildiği değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, BAE, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın yer aldığı OPEC+, nisan ve mayıs aylarında üretimini günlük 2,5 milyon varile çıkardı.

Dünya piyasasındaki petrol arzını azaltarak düşen petrol fiyatlarıyla mücadele etmeye çalışan kuruluşun bu hızlı hamlesi beklenmedik bir gelişme oldu.

Uluslararası Enerji Ajansına göre son birkaç aydır OPEC+, rekor seviyelere ulaşan ABD, Brezilya, Kanada, Guyana ve Arjantin gibi diğer ülkelerin üretimiyle rekabet ederek pazar payını yeniden kazanmak için kendi stratejisini izliyor.