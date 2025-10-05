Mesrur ​​Barzani'den diasporadaki gençlere: Kimliğinizi koruyun

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Avrupa'da yaşayan Kürt gençlerine kültürlerini, dillerini ve ulusal kimliklerini korumaları çağrısında bulundu.

Başbakan Barzani, 5 Ekim 2025 Pazar günü, Avrupa'da yaşayan Kürt diasporasından 100 Kürt genci ve çok sayıda yabancı gencin yer aldığı bir heyeti kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Barzani, Kürt gençlerine kültürlerini, dillerini ve ulusal kimliklerini korumalarını ve Kürdistan ile diğer taraflar arasında iletişim köprüsü olmalarını istedi.

Başbakan ayrıca gençlerin yaşadıkları toplumlarda iyi, güzel ve başarılı örnekler olmaları, yurt dışında var olan fırsatlardan yararlanarak kendilerini eğitmeleri ve becerilerini geliştirmelerinin önemine vurgu yaptı.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi'nde güçlü bir ekonomik altyapının inşası amacıyla Kürdistan Bölgesi Hükümetinin tüm sektörlerde gerçekleştirdiği reformlara değindi.