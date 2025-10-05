Mesrur Barzani: Kürdistan ekonomisini çeşitlendirmeyi başardık

37 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, bazı tarafların Kürdistan Bölgesi'nin ilerlemesini engellemeye çalışmasına rağmen Kürdistan ekonomisini çeşitlendirmeyi başardıklarını belirtirken, gençlerin Kürdistan Bölgesi'nin umudu ve geleceği olduğunu bildirdi.

Sekizinci TEDx Nishtiman Konferansı, 5 Ekim 2025 Pazar günü (bugün), başkent Erbil’deki Saad Abdullah Konferans Salonunda “Geleceğin Dalgası” temasıyla Başbakan Barzani’nin katılımıyla başladı.

Konferansta söz alan Başbakan Barzani, "Gençler ülkemizin umudu ve geleceğidir. TEDx Nishtiman organizatörlerini tebrik ediyor, her zaman başarılı olmalarını diliyorum. Kaç defadır bu etkinliği düzenliyorlar. Gençlerin özgüvenini artıracak, bizlerinde onların potansiyelinin farkına varmamızı sağlayacak bir çalışma yapıyorlar. Başarılarının devam etmesini temenni ediyorum.” dedi.

"Herkes bizi yıldırmaya, ümidimizi kırmaya ve ülkemizi ileri taşıyabileceğimiz konusunda hayal kırıklığına uğratmaya çalıştı.” diyen Başbakan, “Bize çok zorluklar çıkardılar, bütçemizi kestiler, siyasi sorunlar çıkardılar, güvenlik sorunları yarattılar. Ancak bu aziz milletin direnişi, tüm değerli vatandaşlarımızın sabrı sayesinde tüm bu zorlukların üstesinden gelmeyi başardık; Bu krizleri birbiri ardına aşmakla kalmamalı, aynı zamanda daha parlak bir geleceğe doğru ilerlemeli ve birçok alanda büyük başarılar elde etmeliyiz.” diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi gençliğine seslenen Başbakan, “Ülkenizi her şeyden çok sevmelisiniz. Buraya gelmeden önce iki genç beni durdurdu ve ‘Bize iki tavsiye verecek olsan, bunlar ne olurdu?’ dedi. İlk tavsiyem ülkenizi sevin, ikincisi ise kendinize inanın oldu.” ifadelerini kullandı.

Başbakan, “Gençlikle ülkeyi birbirinden ayırmak isteyenlere cevabımız şudur; Gençlerimiz bu topraklara herkesten daha çok değer veriyorlar. Çünkü biliyorlar ki bu topraklar şehitlerimizin kanlarının döküldüğü yerdir, bu toprakların her karışı kutsaldır.” dedi.

Büyük başarı elde ettikleri konulardan birinin de Kürdistan ekonomisini çeşitlendirmeye odaklanmak ve sadece enerjiye, petrol ve doğalgaza bağımlı kalmamak olduğunu vurgulayan Başbakan, "Kürdistan Bölgesi'nin yerli ürünleri ilk kez ihraç edildi ve bu süreç devam ediyor. Bu gurur verici." sözünü sarf etti.