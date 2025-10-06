Eğitim Bakanlığı, binlerce Kürtçe ders kitabını diasporadaki çocuklara ulaştırdı

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani'nin talimatı üzerine kurulan Yurtdışı Eğitim Müdürlüğü tarafından 8 binden fazla Kürtçe ders kitabı yurtdışına gönderilerek, diasporadaki çocuklaraın hizmetine sunuldu.

Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığı, 5 Ekim 2025 Pazar günü yaptığı açıklamada, son üç günde İsviçre, Norveç, İrlanda, Almanya, İngiltere, Kanada ve ABD'deki çok sayıda Kürt okuluna 8500 Kürtçe ders kitabı gönderdiğini bildirdi.

Açıklamada, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani'nin talimatı üzerine, yurtdışındaki Kürt çocuklarına hizmet vermek amacıyla Eğitim Bakanlığına bağlı Yurtdışı Eğitim Müdürlüğü kurulduğu belirtildi.

Mesrur Barzani, 5 Ekim'de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Avrupa'da yaşayan Kürt diasporası, Kürt sorununu ve Kürt halkının meşru haklarını daha da ileriye taşımada önemli bir rol oynayabilir." demişti.

Başbakan, Avrupa'da yaşayan Kürt diasporasının kültürlerini ve ulusal kimliklerini koruyarak Kürdistan ile bir iletişim köprüsü oluşturmasını umduğunu belirtmişti.