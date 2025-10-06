Başbakan Barzani, Çekya Başkonsolosu Kortanek'i kabul etti

Çekya Başkonsolosu iş birliği ve koordinasyonundan dolayı Kürdistan Bölgesi Hükümetine teşekkür etti

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, görevinin sona ermesi dolayısıyla kendisini ziyaret eden Çek Cumhuriyeti’nin Erbil Başkonsolosu Karel Kortanek'i kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamada, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü Başbakan Barzani’nin Çek Cumhuriyeti’nin Erbil Başkonsolosu Karel Kortanek'i kabul ettiği bildirildi.

Başbakan Barzani, ikili ilişkileri güçlendirme çalışmalarından dolayı Karel Kortanek'e teşekkür etti ve gelecekteki görevinde başarılar diledi.

Çekya Başkonsolosu ise Kürdistan Bölgesi Hükümetinin ilgili taraflarının ülkesinin Konsolosluğu ile iş birliği ve koordinasyonundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.