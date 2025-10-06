Türkiye, Süleymaniye’ye uçuş yasağını üç ay daha uzattı

4 saat önce

Türkiye, Süleymaniye Uluslararası Havalimanına yönelik uçuş yasağını bir kez daha uzattı.

Türkiye, Süleymaniye’ye doğrudan hava trafiğini askıya alma politikasını sürdürüyor.

Kurdistan24 muhabirinin aktardığı bilgiye göre Türkiye'nin Süleymaniye Uluslararası Havalimanına yönelik uçuş yasağı 3 ay süreyle bir kez daha uzatıldı.

Bugün alınan yeni kararla birlikte, Türkiye uçuş yasağını 6 Ocak 2026 tarihine kadar uzattı.

Türkiye, söz konusu uçuş yasağını ilk olarak 3 Nisan 2023’te uygulamaya koymuştu.

O tarihte yapılan açıklamada, yasağın 3 Temmuz 2023’te yeniden değerlendirileceği belirtilmişti.

Ancak Ankara o tarihten bu yana yasağı birkaç kez uzatma kararı aldı.