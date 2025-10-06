Diyarbakır Barosundan 8 Ekim'de Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrısı

3 saat önce

Diyarbakır Barosu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Edirne F Tipi Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Diyarbakır Barosu, AİHM'in Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Türkiye'nin AİHM kararına itiraz süresinin 8 Ekim'de sona erecek olması nedeniyle, kararın uygulanması çağrısı yapılan açıklamada, AİHM kararlarının bağlayıcı olduğu belirtildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 8 Temmuz 2025 tarihli kararında, Selahattin Demirtaş'ın 2019 yılında yeniden tutuklanmasının hukuki temelden yoksun ve esasen siyasi saiklerle gerçekleştirildiği sonucuna vardığı vurgulandı.

Açıklamaya göre mahkeme, bu tutuklamanın özgürlük ve güvenlik hakkını, makul sürede yargılanma hakkını ve tutukluluğun yargı denetimine tabi tutulması hakkını ihlal ettiğini belirtti. Ayrıca, uygulamanın demokratik kamuoyu tartışmasını ve seçilme hakkını engelleyen siyasi bir müdahale niteliği taşıdığı ifade edildi.

AİHM'in Türkiye'yi, Demirtaş'ın serbest bırakılması ve benzer nitelikteki uygulamalara son verilmesi yönünde yükümlülük altına soktuğuna dikkat çekilen açıklamada, daha sonra değerlendirilen başvurularda da önceki ihlal kararına rağmen benzer gerekçelerle sürdürülen tutuklamaların siyasi nitelik taşıdığına ve yargı bağımsızlığını zedelediğine işaret edildi.

Açıklamada, “Kobani davasında yargılanan ve halen tutuklu bulunan diğer siyasetçilerin durumunu da doğrudan ilgilendirdiğinden dosya kapsamında tutuklu bulunan tüm siyasetçilerin tahliye edilmesi gerekmektedir. Bu gereklilik, içerisinde bulunduğumuz toplumsal sürecin zorunlu bir adımı olarak görülmeli ve buna ilişkin yargısal kararların da süreci olumlu yönde geliştireceği göz ardı edilmemelidir.” denildi.

AİHM kararına ilişkin itiraz süresi 8 Ekim 2025'te dolacak. Bu tarihe kadar itirazda bulunulmaması halinde karar kesinleşecek ve Türkiye açısından bağlayıcı hale gelecek.

Diyarbakır Barosu açıklamasında, son olarak şu çağrıda bulundu:

“Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması, hukukun üstünlüğü ve demokratik hakların korunması açısından hayati önem taşımaktadır.

AİHM'in bağlayıcı kararları doğrultusunda, Anayasa'nın 90. maddesi uyarınca uluslararası sözleşmelerin iç hukuk üzerindeki üstünlüğü dikkate alınmalı ve karar derhal uygulanmalıdır.”