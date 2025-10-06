Tom Barrack Rojava'da Mazlum Abdi ile görüştü

1 saat önce

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ne (Rojava) giderek Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi ile görüştü.

Tom Barrack, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü (bugün) X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Cooper ile Rojava’da SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile bir araya geldiklerini bildirdi.

ABD Başkanı’nın “Suriye’ye bir şans ver” vizyonunu ileriye taşımak istediklerini belirten Barrack, “Suriye halkının barış ve refah içinde birleşmesini amaçlıyoruz.” dedi.

Görüşmeye Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi (AANES) Dış İlişkiler Eş Başkanı İlham Ahmed ve YPJ Komutanı Rohilat Efrin de katıldı.

Suriye merkezli North and East Syria Communication’ın haberine göre görüşmede, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile Abdi arasında imzalanan 10 Mart Anlaşması’nın uygulanmasını hızlandırmaya yönelik adımlar ele alındı.

Toplantıda ayrıca Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması, yatırım ve kalkınma için güvenli bir ortam yaratılması ve yerinden edilenlerin geri dönüşünün kolaylaştırılması konuları gündeme geldi.