Suriye Demokratik Konseyi: Suriye Halk Meclisi seçimleri garimeşru

3 saat önce

Suriye Demokratik Konseyi, Suriye Halk Meclisi seçimlerini garimeşru ilan ederek, seçimlerin tüm Suriye toplumlarını temsil etmediğini ve çatışmayı derinleştirdiğini söyledi.

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin aralık ayında devrilmesinin ardından yapılan ilk parlamento seçimlerine katılım düşük kalırken, üç vilayetin seçim dışı bırakılması boykot ve meşruiyet tartışması başlattı.

Beyrut merkezli El-Ahbar haber sitesi, Halk Meclisinin üçte birinin Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa tarafından belirlenmesini “Şeriat kendi demokrasi modelini icat ediyor” başlığı ile duyurdu.

Haberde, “Şeriat hukuku, Parlamento üyelerinin üçte ikisini seçmek ve geri kalanını atamak için resmi seçimler düzenledi; bu süreç ülkenin üçte birini dışladı ve sınırlı meşruiyete sahip bir geçiş modeli oluşturdu.” ifadesine yer verildi.

Şam yönetimi ise seçimi, “demokrasiye geçişin ilk adımı” olarak nitelendirdi.

Tüm bunlar yaşanırken Suriye Demokratik Konseyi, 6 Ekim’de yaptığı açıklamada, Suriye Halk Meclisi seçimlerinin Suriyelilerin iradesini yansıtmadığını ve ülkenin tüm bölgelerini ve topluluklarını temsil etmediğini belirtti.

Seçimleri siyasi bir tiyatro olarak nitelendiren Suriye Demokratik Konseyi, “Bu seçimler Suriye'nin gerçek tarihine yakışmıyor. Bu seçimler Suriye'nin gerçek tarihine yakışmıyor. Aynı şekilde halkımızın demokrasi, özgürlük ve gerçek ortaklık temelinde mücadele eden bir Suriye yaratmak için yaptığı fedakarlıklara da yakışmıyor." değerlendirmesini yaptı.

Açıklamada, “Bu seçimler yüzeyseldir, ulusal birlik ve genel uzlaşıya doğru bir adım olmak yerine, Suriye toplumundaki çatışmayı derinleştirmiştir.” denildi.

“Suriyeliler, kendi iradelerini yansıtan ve herkesin temsil edildiği gerçek seçimler istiyor; Çünkü bu, göz ardı edilmemesi gereken ulusal bir haktır.” ifadesine yer verilen açıklamaya göre bu temel talepler, tüm Suriyeliler için adalet, vatandaşlık ve eşitliğe dayalı birleşik ve demokratik bir devletin kurulmasına yol açacaktır.

Açıklamanın sonunda, “yurt içinde ve yurt dışında tüm Suriyelileri kapsamayan ve uluslararası denetim altında yapılmayan seçimlerin meşru olmadığı” vurgulandı.

70 milletvekilini Şaraa belirleyecek

Suriye’de pazar günü yapılan seçimler, dolaylı oy sistemiyle gerçekleştirildi. Yaklaşık 6 bin seçici kurul üyesi, 210 sandalyenin üçte ikisini belirledi. Kalan 70 milletvekili ise geçici anayasa gereği Ahmed Şaraa tarafından atanacak.

İçişleri Bakanlığı, “ülke genelinde güvenlik önlemleriyle seçimlerin huzur içinde geçtiğini” açıklarken Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) denetimindeki Haseke, Rakka ve Dürzilerin kontrolündeki Süveyda vilayetlerinde sandıklar açılmadı.

Sandalyelerin çoğunda hükümet yanlısı isimler var

Rakka, Haseke ve Süveyda’nın seçimleri boykot etmesiyle katılım oranı ülke genelinde düşük kaldı. Şam ve Halep'teki seçim merkezlerinden gelen ilk sonuçlara göre çoğu sandalye hükümete yakın isimlerin eline geçti.

Deyrizor çevresinde resmi açıklamalara göre yüzde 90’a yakın katılım kaydedildi. Muhalif kaynaklara göre ise rakamlar "yanıltıcı".