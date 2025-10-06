Putin ile Netanyahu, Trump'ın Gazze planını görüştü

2 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planını görüştüğü bildirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orta Doğu'daki güncel gelişmelerle birlikte ABD Başkanı Trump’ın Gazze planının ayrıntılı olarak ele alındığı görüşmede, Putin’in Rusya'nın Filistin sorununun iyi bilinen uluslararası hukuk çerçevesine dayalı kapsamlı çözümü konusundaki kararlı tutumunu yinelediği aktarıldı.

Görüşmede diğer bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunulduğu aktarılırken, özellikle İran'ın nükleer programıyla ilgili duruma müzakereli çözüm bulunması ve Suriye'de daha fazla istikrar sağlanmasına vurgu yapıldığı kaydedildi.