Başkan Barzani, Haydar Abadi ile Irak'taki siyasi gelişmeleri görüştü
Başkan Mesud Barzani, Nasr Koalisyonu lideri Haydar Abadi ile Irak ve bölgedeki siyasi gelişmeleri görüştüğü bildirildi.
Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamada, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü, Başkan Barzani’nin Pirmam’da Nasr Koalisyonu lideri Haydar Abadi’yi kabul ettiği belirtildi.
Irak ve bölgedeki siyasi gelişmelerin ele alındığı görüşmede, kasım ayında gerçekleştirilmesi planlanan Irak Parlamento seçimleri de masaya yatırıldı.
Görüşmede, Irak’taki siyasi partiler arasında var olan koordinasyon konusunda mutabık kaldı.