Hamas ve İsrail heyetleri Şarm el-Şeyh'e ulaştı

2 saat önce

Hamas ve İsrail'den heyetler, Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda yapılması planlanan Gazze ateşkesini görüşmek üzere toplantı alanına ulaştı.

AFP'nin haberine göre Hamas ve İsrail heyetleri, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için müzakerelerde bulunmak üzere Mısır'ın Şarm el-Şeyh tatil kentinde ulaştı.

Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda gerçekleşecek görüşmelerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta doğu'da barış planının ayrıntılarının ele alınması bekleniyor.

Suudi Arabistan merkezli Al-Arabiya ise İsrail ve Hamas arasında bu akşam Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde başlaması beklenen dolaylı müzakereler öncesinde, Hamas heyetinin Kahire’de Mısır istihbarat yetkilileriyle ön görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.

Habere göre, Hamas heyeti görüşmelerde, olası anlaşmanın tam olarak uygulanması için güvence verilmesinin önemini vurguladı. Hamas, İsrail tanklarının yoğun nüfuslu bölgelerden çekilmesini de istedi. Bu talebin, diğer Filistinli gruplarla koordinasyonun sağlanması ve İsrailli esirlerin -hem hayatta olanların hem ölenlerin- teslim edilmesi sürecine yardımcı olacağı belirtildi.

Hamas, görüşmelerde ayrıca yardımların günde 400 kamyonluk hacimle Gazze’ye girişine izin verilmesini ve Gazze Şeridi’nin kuzeyi ile güneyi arasında sivillerin serbestçe hareket edebilmesini talep etti.

Bir Filistinli yetkili Al Arabiya’ya, Hamas’ın altı üst düzey Filistinli tutsağın serbest bırakılması konusunda ısrarcı olduğunu bildirdi. Bu isimler arasında Filistin’de sembolleşmiş siyasi ve askeri figürler olan Mervan Barguti, Ahmed Saadat, Hasan Salame, İbrahim Hamid, Abdullah Barguti ve Abbas el-Seyyid'in bulunduğu öne sürülüyor.