Mesrur ​​Barzani: Kürdistan gençliği teknoloji alanında yeniliklere imza atmayı başarıyor

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, hükümetin gençlere ve küçük projelere verdiği desteğe vurgu yaparak, Kürdistan gençliğinin teknoloji alanında yeniliklere imza atmayı başardığını söyledi.

Başbakan Barzani, 7 Ekim 2025 Salı günü Erbil’de HITEX Teknoloji Fuarı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Açılış sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan, yıllardır HITEX Teknoloji Fuarı’na katıldığını ve her yıl daha fazla ilerleme gözlemlediğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi’nde teknoloji alanında çok sayıda kişinin kendini yetiştirmeyi başardığını kaydeden Başbakan, “Gençlerimiz hem yeniliklere imza atabiliyor hem de dünya çapında yaşanan teknolojik gelişmelere ayak uydurabiliyor.” dedi.

Kürdistan Bölgesi’nin geleceği konusunda iyimser görüşe sahip olduğunu dile getiren Mesrur Barzani, “Kürdistan'ın daha parlak bir geleceğe sahip olacağından mutlu ve umutluyum.” ifadesini kullandı.

Küçük projeleri olan gençlere destek sağlanması konusundaki soruya Başbakan, “Hükümet, kendi başına çalışmaya istekli tüm girişimcileri ve yenilikçileri destekliyor ve onlara yardımcı oluyor. Hükümet elbette destekleyecek ve biz de desteklemeye devam edeceğiz.” yanıtını verdi.