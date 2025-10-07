Özerk Yönetim’den bir heyet Şam'a gitti

16 dakika önce

Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi’nden bir heyetin Suriye Hükümeti ile bir araya gelmek üzere Şam’a ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Özerk Yönetim’e yakın basın kuruluşlarının aktardığı bilgilere göre Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi’nden bir heyet, Suriye Hükümeti ile toplantı gerçekleştirmek üzere Şam’a gitti.

Görüşmenin, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye Hükümeti arasında imzalanan 10 Mart Anlaşması’nın hükümlerinin uygulanmasına yönelik devam eden çabaların bir parçası olarak değerlendirildi.

Ziyaretin, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Cooper ile SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında 6 Ekim 2025 Pazartesi günü gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapılması dikkat çekti.

Toplantının tarihi ve Şam'a giden heyette yer alan isimler hakkında henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.