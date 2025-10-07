Tuncer Bakırhan: Öcalan'a gitmek kimseyi küçültmez

39 dakika önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mecliste kurulan süreç komisyonunun görevlerinden birinin de hukuki zemin oluşturmak olduğunu belirtirken, Süreç Komisyonunun PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmesi gerektiğini ve bunun “kimseyi küçültmeyeceğini” söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, ANKA Haber Ajansı’na verdiği demeçte, Mecliste kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Silah bırakıldı; bir grup iyi niyet adımı olarak bunu ortaya koydu. Diğerlerinin de aynı şekilde bırakması için bir geçiş yasasının olması gerekiyor. Yasa yok, hukuk yok, yapılacaklar konusunda henüz bir yol haritası yok.” diyen Bakırhan, “Sadece Mecliste kurulan komisyon önemlidir tabii ve dinlemelerle şu ana kadar geldik. Bir yılı aslında bunlarla geçirdik. Daha iyi bir yerde olabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyonun mutlaka Abdullah Öcalan’ı dinlemesi gerektiğini savunan Bakırhan, "Bu bir taviz değildir. Bu sürecin başarıyla yürümesi için gerekli bir adımdır. Öcalan'a gitmek kimseyi küçültmez. Öcalan'la konuşmak kimseye başka bir yük yüklemez. Aksine bu, meselenin çözümünü kolaylaştırır." görüşünü paylaştı.

Tuncer Bakırhan, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı Heyetinin son ziyaretinde verdiği "Demokratik müzakerenin siyasi ve toplumsal tüm ilişkilere hakim kılınması" ve "Hukuki gerekliliklerin doğru ve bütüncül bir bakış açısıyla hayata geçirilmesinin son derece önemli olduğu" mesajlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öcalan aslında ilk çağrıyı yaptığı zaman, hukuki ve siyasi zeminin oluşması halinde silahların bırakılması dahil olmak üzere kendi partisini feshedeceğini söylemişti. Şimdi aslında aradan geçen süreye rağmen yine aynı şeyler tekrar ediliyor. Bugüne kadar aslında negatif barış dediğimiz şeyin gerekleri yapıldı. Çağrı yapıldı, silahlar yakıldı, 40 yıllık PKK kendisini feshetti. Öcalan aslında ‘demokratik müzakere’ derken pozitif barıştan bahsediyor. Artık adımların atıldığı, halkın beklentilerinin karşılandığı sürecin başlangıcından bahsediyor. Bunun için de öncelikle komisyonun bir an önce Öcalan'a gitmesi gerekiyor. Sonuçta bu işin çok önemli taraflarından birisidir. Süreci başlatan, büyük sorumluluk alan, dünyadaki hiçbir çözüm ve çatışma sürecinde olmayan adımları en öne koyan, silahı, partiyi feshetmeyi öne koyan bir aktörden bahsediyoruz. Bizce artık pozitif barış aşamasına geçilmeli. Demokratik müzakereler başlamalı."