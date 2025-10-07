Mazlum Abdi ile Ahmed Şaraa Şam'da görüştü

2 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi liderliğindeki Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi heyeti, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile bir araya geldi.

Özerk Yönetim’e yakın basın kuruluşlarında yer alan bilgilerde, Şam’a ziyaret gerçekleştiren Mazlum Abdi liderliğindeki heyetin Ahmed Şaraa ile bir araya geldiği belirtildi.

Heyette SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin yanı sıra Demokratik Suriye Meclisi (MSD) Dış İlişkiler Komitesi Eş Başkanı İlham Ahmed ve Kadın Koruma Birlikleri (YPJ) Komutanı Rohilat Efrin yer alıyor. Suriye Hükümeti cephesinden Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ve Dışişleri Bakanı Esad Şeybani görüşmeye katıldı.

Bu temas, 6 Ekim’de Rojava’da yapılan ve Mazlum Abdi, İlham Ahmed, Rohilat Efrin’in yanı sıra ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper’ın da katıldığı toplantının hemen ardından geldi.

Öte yandan dün Suriye’nin Halep ilinde, Suriye ordu güçleri ile SDG arasında şiddetli çatışmalar yaşanmış ardından ateşkese varılmıştı.

Suriye’nin resmi haber kanalı El-İhbariyye’ye konuşan bir yetkili, Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde SDG ile ordu güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından ateşkesin sağlandığını ve anlaşmanın yürürlüğe girdiğini belirtmişti.