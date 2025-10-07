İtalya Büyükleçisi: Kürdistan Bölgesi'ndeki istikrara hayran kaldık

28 dakika önce

İtalya'nın Irak Büyükelçisi Nicolo Fontana, "Erbil ve Kürdistan Bölgesi'ndeki istikrara hayran kaldık. Kürdistan'a daha fazla yatırım yapmayı planlıyoruz." dedi.

Nicolo Fontana, Kurdistan24'e verdiği özel röportajda, "Irak'taki İtalya Büyükelçisi olarak temel görevlerimden biri, İtalyan şirketlerinin Kürdistan Bölgesi'ne daha fazla yatırım yapmasına olanak sağlamak." ifadesini kullandı.

İtalya'nın tarım sektöründe büyük bir etkiye sahip olduğununun altını çizen Fontana, temmuz ayı başlarında İtalya Başkonsolosunun Kürdistan Bölgesi'nden bir heyeti kabul ettiğini ve görüşmelerin Kürdistan'a gelecek İtalyan şirketleri üzerine odaklandığını söyledi.

Nicolo Fontana, "Yatırımcılarımız Kürdistan'a geldiklerinde güvenlik ve istikrarı dikkate alıyorlar. İtalya için Erbil ve Kürdistan güvenlidir. Bölgedeki istikrara hayran kaldık." dedi.

Yasa dışı göç meselesiyle ilgili İtalyan Büyükelçisi, özellikle İtalya'ya eğitim ve çalışma amacıyla giden ve İtalya'ya hizmet edebilen Kürt gençleri olmak üzere, Kürt halkının İtalya'yı ziyaret etme fırsatları olduğunu belirterek, "Vatandaşlardan vize verme yönergeleri için konsolosluğun web sitesini kontrol etmelerini rica ediyoruz." diye konuştu.

Yaklaşan Irak Parlamento seçimlerine dair Fontana, "Seçimlerin Irak'ta istikrara yol açmasını umuyoruz. Irak, bölgesel çatışmalardan ve çatışmalardan uzak olmalı. Iraklılar, ekonomiye odaklanmalı." sözlerini sarf etti.