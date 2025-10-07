İbrahim Kalın, bugün Gazze’de ateşkes müzakerelerine katılacak

2 saat önce

Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın, bugün Mısır’ın Şarm El Şeyh şehrinde yürütülen Gazze’de ateşkes müzakerelerine katılacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de savaşı sona erdirme çabalarında rol oynayan herkese "hızlı hareket etmeleri" çağrısı yaparken, Hamas ve İsrail arasındaki dolaylı görüşmeler Mısır'da başladı. Görüşmeler üçüncü gününde de devam edecek.

Taraflar arasındaki müzakere aracılar aracılığıyla gerçekleşiyor. Görüşme Mısır'ın popüler Kızıldeniz tatil yöresi Şarm Şeyh'te yapılıyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT Başkanı Kalın, bugün (8 Ekim) Şarm Şeyh kentinde Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelere katılacak.

Kalın’ın katılacağı görüşmelerde öncelikli gündem maddelerinin, Gazze’de ateşkesin sağlanması, esir takasının gerçekleştirilmesi ve insani yardımların ulaştırılması olacağı ön görülüyor.

MİT Başkanı Kalın, bugün katılacağı müzakere öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileri ile ikili temaslarda bulunmuştu.