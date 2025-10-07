İstanbul- Ünlülere “uyuşturucu” operasyonu

37 dakika önce

Ünlü isimlere yönelik "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla düzenlenen operasyonda, aralarında İrem Derici, Hadise, Kubilay Aka gibi oyuncu ve şarkıcıların yanı sıra, daha önce tutuklanarak cezaevinde kalan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da yer aldığı 19 kişi için ifade ve kan örneğinin alınması talimatı verildi.

Basında yer edinen haberlere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında ünlü isimlerinde yer aldığı 19 şüphelinin ifadesinin alınmasına karar verilerek, işlem başlatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında; Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Bilgilerde, ünlü isimler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı, ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılacakları belirtildi.