Libya'dan 100 Iraklı mülteci geri gönderilecek

45 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Hükümeti koordinasyonunda yarın 100 düzensiz göçmen Libya'dan Irak'a geri gönderilecek.

Irak’ın Libya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ahmed Sahaf, 22 Ocak Perşembe günü yaptığı açıklamada, yarın 100 düzensiz göçmenin Libya'dan Irak'a geri gönderileceğini belirtti.

Sahaf, INA'ya yaptığı açıklamada, geri kalan Iraklı göçmenlerin önümüzdeki günlerde geri gönderileceğini ve gönüllü olarak geri dönmeyi bekleyen 197 göçmenin daha bulunduğunu söyledi.

Daha önce de yasa dışı yollarla bu ülkeye giden onlarca göçmen, yapılan girişimler sonucu Kürdistan Bölgesi ve Irak'a geri gönderilmişti.

Güvenlik istikrarsızlığı ve güçlü bir merkezi otoritenin eksikliği nedeniyle Libya, Avrupa’ya yönelik yasa dışı göçün ana duraklarından biri haline gelmiş durumda.

Uluslararası Göç Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar; göçmenlerin bu güzergahta insanlık dışı muamele, keyfi tutuklama ve insan ticareti gibi ciddi tehlikelerle karşı karşıya kaldığı konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.