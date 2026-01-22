Fransa Cumhurbaşkanlığından "Kürt hakları" vurgusu

1 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından takip edilecek yeni stratejisini açıkladı.

Elysee Sarayı, bu çabaların, ülkenin 2011'den beri güvenlik çıkarlarını ve terörizmle mücadeleyi dikkate alma konusundaki sarsılmaz taahhütlerinin bir parçası olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, "Diplomatik çabalarının bir parçası olarak, geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ve Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi." denildi.

Bu bağlamda, Fransız Cumhurbaşkanı, bölgeye hizmet eden arabuluculuk çabalarından dolayı Neçirvan Barzani'ye teşekkür etti.

Fransa, SDG'nin siyasi, idari, askeri ve ekonomik entegrasyonunu temel bir hedef olarak açıkça desteklediğini belirterek, bu sürecin Kobani ile Haseke'deki sivillerin güvenliğini göz ardı ederek gerçekleştirilmemesi gerektiğini vurgulamıştır.

DAİŞ'lilerin tutuklandığı cezaevlerinin güvenliğini ve tutukluların naklini sağlamak için koordinasyonun gerekliliğini vurgulayan Elysee Sarayı, ayrıca SDG'ye yönelik devam eden saldırılara tepki gösterdi.

Elysee, SDG'nin DAİŞ'e karşı mücadeledeki cesaretini ve kararlılığını överken, Fransa'nın DAİŞ'e karşı mücadelede onlarla birlikte olduğunu ve bu çabaların unutulmaması gerektiğini vurguladı.